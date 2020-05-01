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воскресенье, 03 мая 2020 09:30

В Украине ввели новый орден

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В Украине ввели новый орден
Знак ордена изготавливается из серебра и имеет форму многолучевой звезды с наложенным на нее крестом. Фото: https://volynua.com

Указом президента Леонида Кучмы 3 мая 1995-го установлен первый после 1991 года орден Украины - Богдана Хмельницкого. Предназначен для награждения граждан Украины за особые заслуги в защите суверенитета и территориальной целостности, укреплении обороноспособности и безопасности Украины.

Орден Богдана Хмельницкого имеет три степени. Высшей степенью ордена является I степень. Награждение орденом Богдана Хмельницкого осуществляется последовательно, начиная с III степени.

Орденом I степени награждаются военнослужащие и работники Вооруженных Сил Украины, других военных формирований за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета, территориальной целостности, в укреплении обороноспособности и безопасности Украины. Орден II степени дают военнослужащим и работникам ВСУ за личную храбрость. Орденом III степени награждают за безупречное исполнение воинского и служебного долга.

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Знак ордена изготавливается из серебра и имеет форму многолучевой звезды с наложенным на нее крестом. В центре знака, в кругу, изображение геральдической фигуры "Абданк" - герба гетмана Богдана Хмельницкого. Первые знаки ордена глава государства вручил нескольким ветеранам второй мировой.

Орден князя Ярослава Мудрого основан в 1995 году в качестве высшей награды Украины. С 1998 такой статус имеет звание Героя Украины. Орден имеет пять степеней. Награждать начинают с последнего, каждый последующий отличие можно получить только через три года. Лишить награды невозможно.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
03
мая

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