В Украине впервые нашли древний лафет

Фото: УНІАН

В Запорожье на дне Днепра археологи нашли пушечный лафет казацких времен.

Подобные артефакты еще не находили на территории Украины, сообщают в Национальном заповеднике "Хортица".

Предварительно лафет датируют последней четвертью XVII - началом XVIII века.

Его обнаружили на глубине 9,8 метра ниже Хортицы.

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Лафет хорошо сохранился, потому что был погружен в ил. Имеет длину около 4,4 м, ширину - 2,3 м. Его вес составляет более 1,2 тонны.

Предполагается, что колеса с него сняли еще в XVIII веке. Сам лафет изготовлен из дуба и кованый железом.

В Запорожье на территории Национального заповедника "Хортица" археологи нашли казацкие зимовники XVIII века. По данным ученых, это уникальная находка, поскольку таких масштабных находок не было уже 30 лет.