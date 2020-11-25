В Украине впервые нашли древний лафет

В Запорожье на дне Днепра археологи нашли пушечный лафет казацких времен.
Подобные артефакты еще не находили на территории Украины, сообщают в Национальном заповеднике "Хортица".
Предварительно лафет датируют последней четвертью XVII - началом XVIII века.
Его обнаружили на глубине 9,8 метра ниже Хортицы.
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Лафет хорошо сохранился, потому что был погружен в ил. Имеет длину около 4,4 м, ширину - 2,3 м. Его вес составляет более 1,2 тонны.
Предполагается, что колеса с него сняли еще в XVIII веке. Сам лафет изготовлен из дуба и кованый железом.
В Запорожье на территории Национального заповедника "Хортица" археологи нашли казацкие зимовники XVIII века. По данным ученых, это уникальная находка, поскольку таких масштабных находок не было уже 30 лет.
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