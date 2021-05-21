В Украине возбудили уголовное дело по факту геноцида

СБУ довело уголовное дело по факту голодомора-геноцида 1932-1933 годов до конца Фото: holodomormuseum.org.ua

22 мая 2009 года Служба Безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту геноцида в Украине 1932-1933 годов. Оно дошло до суда и имело справедливое и важное для Украины завершение.

Вопрос поднимался ранее. Но обращение и заявление в СБУ с просьбой расследовать обстоятельства гибели миллионов украинцев во время Голодомора послали в 2009 году исполняющий обязанности председателя УИНП Игорь Юхновский, народные депутаты и граждане Украины. В ведомстве создали следственную группу, в которую вошли 174 сотрудника.

"Началось досудебное расследование. Мы опирались на рассекреченные архивные материалы и исследования ученых-историков. Часть этих материалов была собрана в российских архивах. Работали по отчету Комиссии Конгресса США 1988 года и выводами спецкомиссии ученых Института истории партии при ЦК КПУ, созданной в противовес американцам. Даже в протоколе заседания компартийной комиссии признали антигуманным замалчивания голода, осуждали решение ЦК КП(б)У о хлебозаготовительной политике в 1932-1933 годах.

Также послали ходатайства о правовой помощи в Россию, Беларусь, Молдову, Польшу, Австрию, Германию, Италию, США, Канаду, Казахстан. Согласились почти все. Отказ получили из России в конце расследования. Без объяснения причин", - рассказывал Gazeta.ua полковник СБУ Валерий Удовиченко.

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Расследование проводили в большинстве областей, отчеты из каждой получали еженедельно. Собрали показания 1890 очевидцев трагедии. Узнавали не только о Голодоморе, но и обо всех обстоятельства обстоятельства, которые ему предшествовали. Нашли и проработали 1022 дела.

Выводы представили в суде. 13 января 2010 года Апелляционный суд Киева признал руководителей большевистского режима виновными в Голодоморе 1932-1933 годов. Среди организаторов назвали: генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина, председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова, секретарей ЦК ВКП(б) Лазаря Кагановича и Павла Постышева, генсека ЦК КП(б)У Станислава Косиора, председателя Совета народных комиссаров УССР Власа Чубаря и второго секретаря ЦК КП(б)У Менделя Хатаевича.

Дело сразу закрыли, потому что все обвиняемые уже были мертвыми. Но оно имело важное значение. Украина является стороной Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Благодаря работе СБУ и решению суда Украина выполнила свои международные обязательства. Страна, на территории которой произошло преступление, впервые дала правовую оценку и возобновила справедливость.

Сейчас в Украине продолжается следствие по главным исполнителям преступления.

17 мая 1938 года чекисты арестовали директора школы села Дударкив Киевской области 35-летнего Василия Ивчука. Назначили высшую меру наказания. В годы Голодомора директор Дударковской школы спас от голодной смерти более 200 детей и нескольких взрослых. Он арендовал у местного колхоза несколько десятин земли, две коровы и лошадей и организовал хозяйство для трудовой практики учащихся. Дети и учителя выращивали зерно и овощи, заготавливали сено. Благодаря этому Ивчук сумел организовать в школе бесплатные завтраки. Отличникам давал два куска хлеба и позволял вынести их с собой со столовой. Также он договорился, чтобы ученики после уроков работали на поле Дарницкого мясокомбината. Руководство учреждения давало детям пол половника супа. Несмотря на сотни смертей в селе, благодаря этим мерам не погиб ни один школьник.