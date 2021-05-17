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понедельник, 17 мая 2021 10:57

Арестовали учителя, который спас 200 детей

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Автор: twitter.com/falledlenin/
  Василий Ивчук удостоен звания Героя Украины посмертно за героизм и самоотверженность, проявленные в спасении жизни школьников во время Голодомора 1932-1933 годов
Василий Ивчук удостоен звания Героя Украины посмертно за героизм и самоотверженность, проявленные в спасении жизни школьников во время Голодомора 1932-1933 годов

17 мая 1938 года чекисты арестовали директора школы села Дударкив Киевской области 35-летнего Василия Ивчука. Назначили высшую меру наказания.

Повод к аресту возник за год до того. Дударковскую среднюю школу, лучшую в районе за успеваемостью учеников, без объективных оснований понизили до начальной и приказали сократить персонал. Директор Ивчук и коллектив школы подготовили ходатайство с требованием отменить данное решение и протестовали. В ответ на "саботаж" Ивчука силой доставили в Киевское областное управление НКВД.

Без суда и следствия, тройка обвинила его в "агитации против советского строя и партии", а также в "участии в контрреволюционной организации, стремившейся отделить Украину от СССР и присоединить к Польше". 2 октября 1938 года Ивчука увезли в неизвестном направлении и застрелили. Его место захоронения неизвестно, возможно, расстреляли в Быковнянском лесу, где во времена сталинского террора чекисты казнили тысячи людей. Без мужа осталась жена Татьяна, а без отца дети - Евгения и Василий.

21 ноября 2007 года президент Виктор Ющенко подписал указ о присвоении Ивчуку посмертно звания "Герой Украины". В годы Голодомора директор Дударковской школы спас от голодной смерти более 200 детей и нескольких взрослых.

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Он арендовал у местного колхоза несколько десятин земли, две коровы и лошадей и организовал хозяйство для трудовой практики учащихся. Дети и учителя выращивали зерно и овощи, заготавливали сено. Благодаря этому Ивчук сумел организовать в школе бесплатные завтраки. Отличникам давал два куска хлеба и позволял вынести их с собой со столовой. Также он договорился, чтобы ученики после уроков работали на поле Дарницкого мясокомбината. Руководство учреждения давало детям пол половника супа. Несмотря на сотни смертей в селе, благодаря этим мерам не погиб ни один школьник.

Позже из-за нашествия вшей дети стали болеть педикулезом, что грозило тифом. Ивчук договорился с крестьянами об организации банных дней и в очередной раз спас многих людей от смертельной опасности.

Школьницы Марина и Ирина Шелегеды передали в Музей Голодомора значок "За сплошную коллективизацию и ликвидацию кулака как класса". Таким награждали исполнителей геноцида.

Темой Голодомора сестры заинтересовались на уроках истории. Исследовали его дома с родителями. После того узнали, что Музей Голодомора ищет экспонаты, и решили поискать что-то дома, но ничего не нашли. Родители посоветовали девочкам найти ценные вещи в интернете и передать их в Музей. Именно так нашли "наградной знак".

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Дата
17
мая

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