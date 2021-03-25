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четверг, 25 марта 2021 17:54

В музей принесли награду, которую вручали за отбирание хлеба у людей

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В музей принесли награду, которую вручали за отбирание хлеба у людей
Значком награждали большевистских "активистов" с 1925 года Фото: istpravda.com.ua

Школьницы Марина и Ирина Шелегеды передали в Музей Голодомора значок "За сплошную коллективизацию и ликвидацию кулака как класса". Таким награждали исполнителей геноцида.

Темой Голодомора сестры заинтересовались на уроках истории. Исследовали его дома с родителями. После того узнали, что Музей Голодомора ищет экспонаты, и решили поискать что-то дома, но ничего не нашли. Родители посоветовали девочкам найти ценные вещи в интернете и передать их в Музей. Именно так нашли "наградной знак", передает "Историческая Правда".

Его давали со 2-й половины 1920-х большевистским активистам, которые выполняли преступную политику коммунистического тоталитарного режима, участвуя в коллективизации и раскулачивании украинцев.

"Я услышала на уроке о Голодоморе и не могла представить, как такое могло произойти: людям было нечего есть. Меня это поразило, и я хочу, чтобы многие люди об этом узнали. Папа сказал, что если о Голодоморе будут знать, то такое больше не произойдет с Украиной", - отметила Марина Шелегеда.

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Недавно опубликовали фото австрийского инженера Александра Винербергер, который стал свидетелем Голодомора 1932-1933 годов.

"Его фотографии показывают геноцид, который Кремль пытался скрыть от мира. Винербергер оставил невероятное наследство. Не только смог тайно сделать много фотографий голода, но и переправил их на родину, в Австрию", - рассказала американская исследовательница Лана Бабий. Она основала проект Holodomor Photo Directory.

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