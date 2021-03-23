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вторник, 23 марта 2021 13:29

В сеть выложили уникальные снимки периода Голодомора
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Мертвый мужчина в Харькове. Винербергер подписал фото фразой «Если враг не сдается - его уничтожат». Это название статьи Максима Горького
Фото: Alexander Wienerberger / Samara Pearce Archive
Заброшенный дом семьи, умершей от голода
Фермер умирает от голода в Харькове.
Временное жилье рабочего в Харькове. Винербергер утверждал, что это типовое жилье для рабочих с его завода.
Человек лежит на частично раскопанной территории в Харькове

Опубликовали фото австрийского инженера Александра Винербергер, который стал свидетелем Голодомора 1932-1933 годов.

"Его фотографии показывают геноцид, который Кремль пытался скрыть от мира. Винербергер оставил невероятное наследство. Не только смог тайно сделать много фотографий голода, но и переправил их на родину, в Австрию", - рассказала американская исследовательница Лана Бабий. Она основала проект Holodomor Photo Directory, сообщает "Радио Свобода".

Химик Винербергер получил работу на харьковском заводе "Пластмасс". В 1933-м он фотографировал жертв голода, которые массово приходили в Харьков в надежде получить работу и еду.

"Когда человек видит, как собирают трупы на улице, у него в жилах стынет кровь. Мертвых детей вырывали у матерей, они выли от боли, а живых забирали от сухих грудей уже безмолвных матерей. Дети кричали и стонали", - писал Винербергер.

Мужчина фотографировал, несмотря на угрозу для жизни. Тайно сделал около 600 фотографий. Известно о почти 80 фотографиях, которые касаются Голодомора. Негативы Винербергер передал в австрийское посольство. Оттуда их дипломатической почтой переправили в Вену. Сам инженер в начале 1934 года выехал в Австрию и сразу провел серию лекций о Голодоморе.

Альбом с 25 фото он передал австрийскому кардиналу Теодору Инницеру. Тот создал организацию для спасения голодающих. Но СССР не позволил помогать. Западные страны не настаивали.

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"Тогдашний мощный промышленный развитие СССР стал средством для выживания для многих западных стран, которые страдали от Великой депрессии. На Западе пытались быть осторожными, чтобы не конфликтовать с советским руководством", - сказала Бабий.

В Зальцбурге нашли могилу Александра Винербергера. Он был австрийским инженером-химиком, в 1933 году работал в Харькове и тайно фотографировал жертв Голодомора. На его фото есть умершие от голода люди, огромные очереди за хлебом и другие свидетельства геноцида.

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