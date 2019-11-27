В Украине нашли могилы польских военных

Во Львове обнаружили братскую могилу. Фото: Zaxid.net

Во Львове специалисты поисковой Украины-польской группы обнаружили на территории старого кладбища в районе Збоища братскую могилу польских военных.

Нашли тела около десяти воинов, сообщил руководитель общественной организации "Общество поиска жертв войны "Память" Любомир Горбач, сообщает "Історична пам'ять".

"На то, что они были солдатами польской армии и погибших в сентябре 1939 года в обороне Львова от немецких войск, указывают предметы, которые мы нашли во время раскопок. А это шлем, обувь, пуговицы. Останки обнаружили на глубине до двух метров, раскопали могилу три на один метр. По словам очевидца, эта могила размером 15 на три метра", - сообщил он.

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Институт Национальной памяти Польши обратится в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины с просьбой предоставить разрешение на проведение эксгумационных работ.

Во Львове начинаются поиски могил военных, защищавших город от нацистов в сентябре 1939 года. ООО "Украинская память" совместно со специалистами Института национальной памяти Польши начали поисково-земляные работы на Збоищах.