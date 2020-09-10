В тюрьмах разрешили уничтожать людей

10 сентября 1941 года вместе с заключенными киевских тюрем НКВД расстрелял украинского оперного певца Михаила Донца. Фото: ukrinform

Надзиратели НКВД расстреляли всех узников киевских тюрем 10 сентября 1941 года. Соответствующий приказ подписал нарком госбезопасности СССР Всеволод Меркулов.

Массовые расстрелы людей, осужденных преимущественно по политическим статьям, осуществляли с началом Второй мировой войны. Сначала кровавые акции охватили западноукраинские тюрьмы НКВД. Только в течение 2 недель советская власть уничтожила около 22 тыс. заключенных. Впоследствии, с продвижением нацистов вглубь Украины, подобные начали проводить и в других регионах.

Считают, что вместе с заключенными киевских тюрем 10 сентября 1941 года расстреляли оперного певца Михаила Донца, которого называли украинским Шаляпиным.

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2 июля 1941-го его обвиняли в "антисоветских настроениях, в контрреволюционной и националистической деятельности, шпионаже по переписке со знакомым за рубежом".

Допрашивали трижды, но виновным себя не признавал. После 6 июля все упоминания о певце теряются. Михаила Донца перестали называть врагом народа только в 1955 году.

Первый транспорт с польскими военнопленными отправился на расстрел из Козельского лагеря в Катынский лес под Смоленском 3 апреля 1940-го. НКВД начал массовые расстрелы поляков.