В тайге нашли собаку, которой 18 тыс. лет

В Сибири обнаружили хорошо сохранившиеся тело "щенка", которому 18 тыс. лет. Ученые не могут с уверенностью сказать волк это или собака.

Щенку дали прозвище Догор, что в переводе с якутского языка означает "друг". Известно, что на момент смерти ему было 2 месяца, передает BBC.

Исследователи имеют различные мнения относительно вида животного. Одни видят в нем общего предка волка и собаки, другие только собаку.

Считается, что собаки были потомками волков. В какой-то момент они были одомашнены и выделились в отдельный вид. Но вопрос о том, когда именно это произошло, до сих пор является предметом острых споров.

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Автор: Sergey Fedorov В Сибири обнаружили замерзшую собаку, которой 18 тыс. лет

Автор: Sergey Fedorov В Сибири обнаружили замерзшую собаку, которой 18 тыс. лет

Археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки собаки доколумбовых времен в древнем городе Сечин, Перу. Им около 1 тыс. лет. Уцелел мех животного и подушечки лап. Собаку нашли в главной структуре города - монументальном храмовом комплексе. Вероятно, неизвестную местную породу использовали в храме как сторожа или с религиозной целью.