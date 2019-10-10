Нашли животное, которое охраняло вход в храм

Археологи обнаружили хорошо сохранившиеся остатки собаки доколумбовых времен в древнем городе Сечин, Перу. Им около 1 тыс. лет. Уцелел мех животного и подушечки лап.

Собаку нашли в главной структуре города - монументальном храмовом комплексе. Вероятно, неизвестную местную породу использовали в храме как сторожа или с религиозной целью, передает The History Blog.

Долина Сечина была заселена с VIII тыс. до н.э. Больше всего сведений ученые имеют о представителях культуры Касма. Они строили монументальные сооружения - пирамиды, площади, фризы. Некоторые из них считаются древнейшими сооружениями в Америке. Культура была вынуждена покинуть местность в результате войны с неизвестными племенами в 100 году до н.э. Но за 1 тыс. лет они восстановили контроль над родиной.

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Автор: thehistoryblog.com Археологи раскопали собаку доевропейских времен в древнем храме в Перу

Археологи раскопали захоронение 227 детей на севере Перу. Их всех принесли в жертву представители культуры чиму. Империя, созданная народом, просуществовала на территории страны до XV в. Все дети в возрасте от 4-14 лет. Такой жертвой стремились умилостивить богов, которые, по мнению чиму, прогневались и наслали большое Эль-Нино - наводнение. Оно уничтожало землю, животных и урожаи.