В столице появится памятник Ивану Франко

Памятник установят на перекрестке улиц Липской и Институтской. Фото: Wikimedia

В Киеве определили место для памятника поэту Ивану Франко.

"Столица по обращению Международного фонда Ивана Франко определила место, где в конце августа будет установлен камень и вскоре построят скульптурную композицию Каменяру. Композицию, которую сведет Международный фонд Ивана Франко, установим на перекрестке улиц Липской и Институтской, на месте демонтированного в рамках декоммунизации памятника Мануильскому", - написал мэр Виталий Кличко в Facebook.

Он добавил, что строительство начнется в ближайшее время.

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Кличко также выразил соболезнования в связи со смертью внука Ивана Франко Роланда Тарасовича.

11 августа ночью умер последний внук украинского писателя Ивана Франко - Роланд Франко. Ему было 89 лет. Роланд Франко - украинский ученый-инженер, дипломат, общественный деятель.