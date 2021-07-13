15 юля 1920-го создали Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова. Фото: www.npu.edu.ua

В Киеве 15 июля 1920-го создали Киевский педагогический университет. Сейчас это Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова.

В середине 1920-го в Киеве действовало несколько высших учебных заведений гуманитарного направления. Это университет имени Святого Владимира и Украинской университет, Высшие женские курсы и два народных университеты - украинский и русский.

Управление вузов Киева постановило создать на базе Киевского университета Св. Владимира и Высших женских курсов Киевский создать высший институт народного образования. Ему присвоили имя выдающегося украинского ученого Драгоманова. Первым директором института был украинский математик К. Н. Щербина. Впоследствии в институт были влиты народные университеты, географический, Фребелевского и учительский институты, частные женские педагогические курсы.

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Сначала было два факультета: школьный и дошкольный. Третьим стал лечебно-педагогический факультет. 1933 года образовался Киевский педагогический институт имени А. М. Горького.

С 1989-го коллектив активно добивался возвращения институту несправедливо отобранного в середине 20-х годов имени Михаила Петровича Драгоманова. Институту было возвращено имя выдающегося украинского ученого-энциклопедиста. Сейчас здесь насчитывается 18 факультетов.

В Одессе 12 мая 1865-го открыли третий на украинском зекмлях университет. Сейчас это Национальный университет имени Ильи Мечникова. 1 сентября 1933-го университет возобновил свою деятельность в составе трех факультетов. 1945 ему присвоили имя Нобелевского лауреата Ильи Мечникова. Сейчас университет осуществляет подготовку специалистов по 20 направлениям и более чем 40 специальностям.