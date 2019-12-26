В старинной картиной обнаружили рождественский сюрприз

Музейные консерваторы обнаружили рождественский сюжет под краской поврежденной картины "Обезглавливание святого Иоанна Крестителя" XVI в.

Полотно принадлежит коллекции музея Боуза, что в Великобритании. Его купили в XIX в. основатели музея графы Джон и Жозефина Боузы, сообщают на портале Университета Нортумбрии.

Первоочередной задачей консерваторов было исследование истории картины и поиск методов защиты ее от дальнейших повреждений. С этой целью использовали рентген, что позволил открыть все тайны рисунка. На снимке исследователи увидели младенца Христа с ореолом света, ангела и волхвов.

"Это была обычная практика - наносить сусальное золото на религиозные картины такого типа, и на рентгеновском снимке мы видим, что золото присутствует в ореоле вокруг головы ребенка. Невероятно, но мы также видим линии, которые мы считаем подготовительными. Они показывают, где картина, вероятно, была скопирована с оригинального рисунка. Эти линии были впоследствии заполнены другим слоем краски, таким как свинцово-белый, что позволяет им быть видимыми на рентгеновском снимке ", - объяснила одна из реставраторок.

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