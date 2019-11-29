Под изображением девушки обнаружили портрет королевы

Утерянный портрет королевы Англии и Ирландии Елизаветы I обнаружили при осмотре картины с изображением неизвестной девушки. Предполагают, что полотном соблазняли поклонников молодой правительницы.

Владельцем картины оказался житель США. Он передал ее на профессиональную экспертизу, которая установила, что изображение Елизаветы перекрасили в XIX в., сообщает The Guardian.

Оригинал датируется 1562 годом. Написанный через 4 года после начала правления королевы и является одним из ее самых ранних изображений. Картина должна была подчеркнуть ее как молодую правительницу, которая излучает чувство авторитета и уверенности.

В тот период за ней ухаживали короли Филипп II Испанский, Карл II Австрийский, Эрик XIV Шведский и император Германии Фердинанд.

Картину продадут на аукционе в Лондоне 4 декабря. Начальная стоимость лота составит от £ 150 - 250 тыс.

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Автор: theguardian.com Нашли утерянный портрет королевы Англии

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