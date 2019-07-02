Показали дом, в котором родилась королева

Автор: livescience.com Имение 9-ти дневной английской королевы Джейн Грей в Лестершире, Великобритания

Археологи нашли родовое поместье леди Джейн Грей - родственницы короля Генриха VIII (1509 - 1547) и королевы Англии 1553-го. Она правила в течение 9 дней. Здание 1520-го года находится в парке Бредгейт, Лестершир, Великобритания. Разные поколения семьи Греев прожили здесь более 200 лет.

"Несмотря на то, что Имение Бредгейт очень значимое место, очень мало известно о его постоянной структуре и о том, как она менялась со временем. Наши данные свидетельствуют о том, что дом, который могла бы узнать леди Джейн, сильно отличался от того , что мы видим сегодня ", - отметил археолог Лестерского Университета Ричард Томас.

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Во время раскопок в этом году команда Томаса надеется лучше понять, как Имение Бредгейт менялось со временем. Археологи также надеются узнать о том, как жили самые богатые и влиятельные семьи династии Тюдоров. Об этом сообщает Live Science.

Перед своей смертью английский король Генрих VIII назвал Джейн Грей преемницей престола. Однако поставил условие, что она сможет стать королевой только если 3 его ребенка - Эдуард, Мэри и Елизавета умрут своей смертью. Эдуард VI проправил 6 лет и умер в 15. Его советник Джон Дадли отверг идею короновать Мэри, которая имела католическое вероисповедание. Вместо нее на трон садится Джейн, которая была протестанткой. 16-летняя девушка вышла замуж за сына Дадли и взошла на престол 10 июля 1553-го. Ее правление закончилось 19 июля по приказу Мэри, которая хотела трона. 12 февраля 1554-го 17 летнюю Джейн казнили в лондонском Тауэре.