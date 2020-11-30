В школах отметили годовщину советской военной операции

УИНП обратился в Министерство образования и науки Украины, чтобы предотвратить повторение таких ситуаций Фото: tema.ee

В школах Присивашской ОТГ Чаплинского района Херсонской области "отметили" события, связанные с установлением советской власти в Украине.

"Говорится о праздновании 100-летия перехода через озеро Сиваш во время Перекопско-Чонгарской наступательной операции 7-17 ноября 1920 войск Южного фронта Красной армии под командованием Михаила Фрунзе против "Русской армии" генерала Петра Врангеля, что привела к захвату и оккупации Крыма большевиками", - сообщает УИНП.

В Институте рассказали, что школьникам показывали пропагандистский художественный фильм "Маршал революции" о советском деятеле Михаиле Фрунзе. Также проводили пеший поход "Тропами боевой славы", конференцию для старшеклассников и урок истории для 7-8 классов на эту тематику.

Проведением мероприятий нарушили ряд действующих законов, ведь они содержали пропаганду коммунистического тоталитарного режима и подмену понятий об Украинской революции 1917-1921 годов. Именно поэтому УИНП обратился в Министерство образования и науки Украины с просьбой принять соответствующие меры, чтобы сделать невозможным повторение подобных ситуаций в дальнейшем и предотвратить формирование у учащихся искаженных представлений о создании украинского государства.

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