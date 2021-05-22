В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов

Опубликовали три серии мультфильмов о Карпатах. Фото: photo-lviv.in.ua

В интернете опубликовали мультфильм "История гор".

Это три анимационные эпизоды о гуцулах и Гуцульщине. Их создали аниматоры с Hutsul Art Production, сообщают "Фотографії старого Львова".

"В течение апреля-мая проект Hutsul Planet представил под собственную музыку в сети три анимационные серии - "Аркан", "Ой зацвели фиалочки" и "Зеркало жизни". Меньше, чем через месяц, эти эпизоды суммарно собрали миллион просмотров", - говорится в сообщении.

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Режиссер-аниматор "Истории Гор" - Олег Турянский, художник-постановщик - Ярослав Вандерер. Текст написали Маричка Крыжановская, озвучил коломийский актер Богдан Базилевич.

Над альбомом "Музыка гор" проекту Hutsul Planet работало около 200 музыкантов в Украине, Канаде и США. Проект Hutsul Planet из Коломыи, Ивано-Франковской, выпустил дебютный альбом "Музыка гор".