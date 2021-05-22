В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов

 
Ексклюзивы
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1026
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 549
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 261
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 396
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 702
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
1 Просмотров: 540
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Просмотров: 702
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Просмотров: 306
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
3 Просмотров: 477
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 288
Фото
Все фото
7
4
10
10
5
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Раскопали и показали культовое сооружение на дне кургана
Раскопали и показали культовое сооружение на дне кургана
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Били и брили. Как в СССР алкоголиков загоняли у вытрезвители - фото
Били и брили. Как в СССР алкоголиков загоняли у вытрезвители - фото
Исследовали древнее захоронение, вырезанное в скале
Исследовали древнее захоронение, вырезанное в скале
Видео
Все видео
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Как найти информацию о репрессированном в советские времена
Как найти информацию о репрессированном в советские времена
Клип об истории Украины отметили музыкальной премией
Клип об истории Украины отметили музыкальной премией
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1026
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 234
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 288
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 432
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
21 мая 2021
Просмотров: 207
Чому нам потрібен Стефаник?
"Любив свою дорогу, не сходив з неї ніколи. У днину вона була безконечна, як промінь сонця, а вночі над нею всі звізди ночували. Земля цвила і ...
воскресенье, 23 мая 2021 01:13

В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов

  Комментировать
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
Опубликовали три серии мультфильмов о Карпатах. Фото: photo-lviv.in.ua

В интернете опубликовали мультфильм "История гор".

Это три анимационные эпизоды о гуцулах и Гуцульщине. Их создали аниматоры с Hutsul Art Production, сообщают "Фотографії старого Львова".

"В течение апреля-мая проект Hutsul Planet представил под собственную музыку в сети три анимационные серии - "Аркан", "Ой зацвели фиалочки" и "Зеркало жизни". Меньше, чем через месяц, эти эпизоды суммарно собрали миллион просмотров", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Творцу "Червоной руты" было бы 72: в чем гений Ивасюка

Режиссер-аниматор "Истории Гор" - Олег Турянский, художник-постановщик - Ярослав Вандерер. Текст написали Маричка Крыжановская, озвучил коломийский актер Богдан Базилевич.

Над альбомом "Музыка гор" проекту Hutsul Planet работало около 200 музыкантов в Украине, Канаде и США. Проект Hutsul Planet из Коломыи, Ивано-Франковской, выпустил дебютный альбом "Музыка гор".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
 Просмотров: 14031
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 12933
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет Просмотров: 4518
Букмекеры назвали победителя Евровидения-2021
Букмекеры назвали победителя Евровидения-2021
 Просмотров: 3645
14-летнего парня замучили и выбросили на рельсы. Следствие поставило точку в резонансном деле
14-летнего парня замучили и выбросили на рельсы. Следствие поставило точку в резонансном деле
 Просмотров: 2934
История
Письмо Эйнштейна продали за рекордную сумму
Письмо Эйнштейна продали за рекордную сумму Просмотров: 117
Поэта задержали после выступления у памятника Шевченко
Поэта задержали после выступления у памятника Шевченко
 Просмотров: 279
Украинский язык зазвучал в величественном храме
Украинский язык зазвучал в величественном храме
 Просмотров: 288
В Украине возбудили уголовное дело по факту геноцида
В Украине возбудили уголовное дело по факту геноцида
 Просмотров: 234
Гроб поэта на берег везли запряженные в повозку люди
Гроб поэта на берег везли запряженные в повозку люди
 Просмотров: 441
Больше всего комментируют
7
Стерненка могут вернуть в СИЗО - активисты готовят новый поход на Банковую
5
"Это просто отвратительно" - женщина обругала парад вышиванок в своем городе
3
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
3
Зеленский держится за Ермака. Какая причина
1
Шевченко показал, как нужно подтягиваться игрокам сборной Украины
Голосов: 1619
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть