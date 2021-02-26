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суббота, 27 февраля 2021 01:13

В сеть выложили архивные документы по поводу Леси Украинки
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Леся Украинка в г. Сан-Ремо (Италия). 1902 год
Фото: archives.gov.ua
Группа украинских писателей на открытии памятника Ивану Котляревскому в Полтаве
Леся Украинка и писательница Ольга Кобылянская
Обложка брошюры Ю. Серого «Леся Украинка. Характеристика произведений ». Прага, 1940
Дом в городе Новоград-Волынском (ныне Житомирской обл.), где родилась Леся Украинка. 1950-е годы

К юбилею украинской поэтессы Леси Украинки украинские архивы презентовали онлайн-выставку "150-летию Леси Украинки посвящается...".

"Среди представленных, ряд ценных источников, позволяющиє рассказать какой была семья Косачей, какой имел статус и состояние, воспитание и то, какое влияние осуществляла на тогдашнюю украинскую активную интеллигенцию. В частности, представлены сведения об имении и земельных наделах, принадлежавших Петру Косачу, его служебной деятельности, а также документы, раскрывающие деятельность не менее влиятельной фигуры в жизни тогдашнего украинства - Елены Пчилки", - говорится в сообщении Государственной архивной службы Украины.

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На выставке представили фотографии Леси Украинки и ее окружения, документы, статьи и публикации.

Выставку можно посмотреть по ссылке.

25 февраля 1871 года в Новоград-Волынском Житомирской области родилась Лариса Косач, ставшая известной под псевдонимом Леся Украинка. Она писала прозу, поэзию, драматургию и публицистику. Собирала фольклор. Леся Украинка издала поэтические сборники "На крыльях песен", "Думы и мечты", "Отзывы". Написала пьесы "Лесная песня", "Каменный хозяин", "Боярыня".

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