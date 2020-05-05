В российском городе умер украинский узник

В 1984 году умер Алексей Тихий. Фото: УкрЛіб

5 мая 1984 года в больнице города Пермь умер украинский диссидент, языковед, член-основатель Украинской Хельсинкской группы 57-летний Алексей Тихий.

Он родился 27 января 1927 года на хуторе Ижевка в Константиновском р-не Донецкой обл.

Окончил философский факультет Московского университета.

Тихий перевел с польского книгу о Тарасе Шевченко "Украинские ночи, или Родословная гения" Ежи Енджеевича. Для своих сыновей собирал высказывания выдающихся людей о языке, составил словарь перекрученных слов украинского языка.

"Не беда, а вина каждого интеллигента, каждого, кто получил высшее образование, занимает руководящие должности, а живет только для набивания живота, равнодушен, как бревно, к судьбе своего народа, его культуры, языка", - считал Алексей Тихий.

В 1956 году выступил против подавления революции в Венгрии. Написал свой протест против агрессии и отправил его в Москву в ЦК КПСС. 15 февраля 1957 года был арестован по обвинению в клевете. Тихий получил 7 лет заключения в лагерях строгого режима и 5 лет лишения гражданских прав. Был сослан в Мордовию, год провел во Владимирской тюрьме. В заключении сдружился с композитором Василием Барвинским, с врачом Владимиром Кархутом, с Юрием Литвином и Левком Лукьяненко.

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В Пермском лагере ему поставили диагноз - рак желудка с метастазами. Обезболивающие предлагали в обмен на покаяние.

"Я знаю, что погибну, но кто-то должен быть первым", - говорил Тихий друзьям.

19 ноября 1989 года прах Алексея Тихого перезахоронили на Байковом кладбище в Киеве рядом с прахом Василия Стуса и Юрия Литвина.

Учредительный съезд Украинского Хельсинского союза завершился 30 апреля 1990 года. Участники решили распустить организацию и на ее основе создали Украинскую республиканскую партию.