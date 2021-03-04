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пятница, 05 марта 2021 08:21

В России убили польских офицеров

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В России убили польских офицеров
1940 в плен попали 240-250 тыс. Польских солдат и офицеров. Большую часть расстреляли. Фото: Władysław Anders

Политбюро ЦК ВКП (б) 5 марта 1940-го приняло решение о массовой казни польских солдат и офицеров. Больше всего поляков уничтожили в лесах у Катыни.

В сентябре 1939-го Красная армия оккупировала восточную часть Польши. В плен попали 240-250 тыс. солдат и офицеров. После разоружения часть отпустили, других передали Германии. Тех, кто остался, разместили в лагерях в Старобельске, теперь Луганщина, Козельске - сейчас Калужская область РФ, Осташкове - райцентр Тверской области в России.

Их приказало уничтожить руководство Союза. Заключенных Козельского лагеря - всего 4421 человек - расстреляли под Смоленском, в Катыни. Для уничтожения заключенных Осташковского лагеря приготовили Калининскую тюрьму, заранее освобожденную от других заключенных. В поселках Медное и Катынь экскаваторами выкопали несколько огромных ям. Территорию огородили колючей проволокой, ходили охранники с собаками.

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Всего в трех лагерях было уничтожено 14 552 человека. 395 пленников перевели в другой лагерь, они уцелели. После начала расстрелов польских военнопленных советская власть депортировала на поселение в Казахстан их семьи. Палачам присвоили звание и дали денежные премии.

Весной 1943 года немецкая оккупационная власть раскопала катынских могилы. В ней было закопано 4 тыс трупов польских офицеров. В СССР сфабриковали документы и утверждали, что преступление в Катыни совершили немцы, когда оккупировали территорию Советского Союза. Этой версии советская пропаганда придерживалась до 1990 года.

Архипелаг в Белом море - Соловецкие острова, состоят из шести крупных и десятков мелких островов. Там советская власть организовала Соловецкий лагерь особого назначения - СЛОН. 6 июня 1923-го к нему привезли первую партию заключенных с советских концентрационных лагерей.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
05
марта

В России убили польских офицеров

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