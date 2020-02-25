В России приняли решение по украинским землям

Советская Россия 25 февраля 1919-го отобрала 4 северные уезда Черниговской губернии Украины. В апреле того же года включила их в состав новосозданной Гомельской губернии РСФСР. Украина потеряла Стародубщину.

В начале Первой мировой войны территория Черниговской гуребнии занимала площадь 52 тыс. кв. км. Она была второй крупнейшей в Украине губернией после Харьковской. Насчитывала 15 уездов, 3 тыс. населенных пунктов, 1,7 тыс. сел, 1,3 тыс. хуторов, 31 слободу, 11 железнодорожных станций и 4 поселка, пишет историк Ирина Эткина в статье "Потеря Украиной северных территорий Черниговской губернии".

Автор: francis-maks.livejournal.com Стародубщина вошла в состав Гомельской губернии РСФСР

Вопрос границ губернии в период Украинской революции поднимался несколько раз. Впервые за Временного правительства России. Еще в 1917-м оно требовало от Украинской Центральной Рады передачи 4 северных уездов: Стародубского, Суражского, Новозыбковского, Мглинского как неукраинских, но после большевистского переворота население охотно восприняло идею остаться в составе автономной Украины.

Вторично вопрос Черниговщины подняли на переговорах со странами Четверного Союза в Брест-Литовске. Тогда между Украиной и большевистской Россией по губернии установили "нейтральную зону".

"Большевизация, таинственная страной прифронтовой полосы, край сожженных сел, каннибальской ненависти потомков Пугачёва, область наиболее отчаянного каторжного отребья, от которого наполовину открестилась даже сама советская власть", - писали о "зоне" в газете "Черниговская земля".

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Автор: wikipedia Украинские женщины сфотографированные в городе Стародуб в начале XX в.

После захвата Украины большевиками в 1919-м встал вопрос создания Гомельской губернии в составе России. Председатель правительства УССР Христиан Раковский считал, что северные уезды Черниговской губернии должны оставаться в Украине, так как традиционно покупают хлеб в южных уездах. Претендовали на земли и белорусы. Но проект создания Гомельской губернии разрабатывался в наркоматах РСФСР, поэтому ни политиков республик, ни жителей никто не спрашивал.

За основание к присоединению Клицивского, Новозыбковского, Мглинского, Стародубского уездов выбрали фактическую обособленность уездов от Украины и наличие временного губернского центра в городке Клинцы. При этом большевики ожидали сопротивления белорусов, а не украинцев, несмотря на наличие в уездах "кулацких и сепаратистских элементов" и их "пшенично-украинскую ориентацию".

В 1926 году земли губернии частично передадут Беларуси, остальные останутся в составе Брянской губернии РСФСР.

Временное рабоче-крестьянское правительство Украины создали в Курске 28 ноября 1918-го. Так россияне хотели завуалировать военное вторжение в Украину. Правительство возглавил большевик Георгий Пятаков. В него входили такие будущие известные советские деятели, как Климент Ворошилов, Владимир Затонский, Федор Сергеев – Артем и даже Юрий Коцюбинский – сын выдающегося украинского писателя.