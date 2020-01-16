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четверг, 16 января 2020 11:42

Российские войска пошли в наступление

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Российские войска пошли в наступление
Военное вторжение России в Украину 100 лет назад называли всецело внутренним конфликтом Фото: hroniky.com

Директория УНР объявила войну России 16 января 1919-го. На тот момент российско-украинские советские войска захватили Левобережье и провозгласили Украинскую Социалистическую Советскую Республику.

С началом военной агрессии России, еще в декабре 1918-го Директория посылала Совнаркому ноты протеста. Требовала прекратить вмешательство во внутренние дела УНР и силовые акции. Приказывала вывести российские войска из украинских территорий.

После захвата большевиками Харькова, куда перебралось новое марионеточное украинское правительство, нарком внутренних дел РСФСР Георгий Чичерин направил ответ на ноты:

"Ваши радиотелеграммы мы получили. Прежде всего мы вынуждены объяснить Вам, что сведения, которые Вы имеете в Вашем распоряжении, не соответствуют действительности. Перечисленные Вами военные части Советской России на Украину не движутся и даже не стоят около ее границы. Никакого войска Российской Социалистической Советской Республики в Украине нет. Военная акция в Украине в данный момент проходит между войсками Директории и войсками Украинского Советского правительства, которое всецело независимо. Между Украиной и советской Россией теперь нет никаких вооруженных столкновений ", - телеграфировал он.

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Конфликт выставили как внутренний. Отмечалось о притеснениях Директорией трудящихся масс, которые ожидают прихода большевиков. Российский дипломат осудил и обращения Директории к Антанте с просьбой о помощи, подчеркнув "империализм" последних.

"Утверждение комиссара иностранных дел, что на территорию Украины российское войско не вступает, по проверенным сведениям, есть или умышленным искажением правды, или же полной неосведомленностью. В районе Харькова оперируют регулярные войска русской армии. Состоят они в основном из китайцев, латышей, мадьяр и по-части россиян", - отвечала Директория.

Военные действия и дипломатические игры не дали украинцам никаких преимуществ. Уже 5 февраля большевики вошли в Киев, а в апреле 1919-го захватили большую часть Украины. Единственной надеждой Директории на противостояние оставались союзы с Антантой, Польшей и "атаманщина", которая сыграла негативную роль в освободительном движении. Могли помочь и белогвардейцы, но те отказались признать право Украины на самостоятельное существование.

Временное рабоче-крестьянское правительство Украины создали в Курске 28 ноября 1918-го. Так россияне хотели завуалировать военное вторжение в Украину. Правительство возглавил большевик Георгий Пятаков. В него входили такие будущие известные советские деятели как Климент Ворошилов, Владимир Затонский, Федор Сергеев - Артем и даже Юрий Коцюбинский - сын выдающегося украинского писателя. Политику сразу переехали в городок Суджи на Курщине, который стал временной столицей Советской Украины. Уже на следующее утро ними был издан манифест о восстановлении советской власти в стране после свержения власти гетмана Павла Скоропадского. Также манифест призвал трудящиеся массы и "братскую помощь" к борьбе с Директорией УНР.

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Дата
16
января

Российские войска пошли в наступление

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