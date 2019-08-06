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вторник, 06 августа 2019 23:13

В пустыне нашли следы неизвестной цивилизации

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В пустыне нашли следы неизвестной цивилизации
В Ливийской пустыне исследовали древние захоронения. Фото: Czekaj-Zastawny

В Ливийской пустыне исследователи обнаружили захоронение цивилизации, возникшей ранее Древнего Египта.

Археологи нашли артефакты, датируемые 9300-4000 годами до нашей эры. Они свидетельствуют о существовании развитого социума в регионе, сообщает издание Science Alert.

Представители найденной культуры выращивали скот и создавали мегалитические сооружения, напоминающие английский Стоунхендж.

Исследования начались в 2001-2003 годах. Тогда археологи раскопали три кладбища с 68 скелетами, глиняной посудой, украшениями из морских раковин, камнями и скорлупу от яиц страусов. У этих людей была низкая детская смертность и высокий рост. Они жили 40-50 лет.

В 2009-2016 годах обнаружили еще два кладбища с 130 скелетами. Эти люди были небольшого роста, с высокой детской смертностью и низкой продолжительностью жизни. Историки предполагают, что одно из мест захоронения предназначалось для людей высокого социального статуса, а другое для рабочего класса.

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В обществе существовало многоженство. Три женщины приходились на одного мужчину. У одного из кладбищ была отдельная зона захоронения детей в возрасте до 3 лет. После этого возраста дети считались такими же людьми, как и остальные. Все это указывает на уровень культурного развития, который превосходит обычных скотоводов.

Археологи раскопали древнюю христианскую церковь у Галилейского моря на севере Израиля. Они убеждены, что это Церковь апостолов в поселке Вифсаида, упомянутая в Библии. Ее построили над домами последователей Иисуса Христа апостолов Павла и Андрея. Именно на этом месте Иисус накормил 5 тыс. человек двумя рыбами и пятью кусками хлеба.

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Дата
06
августа

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