В Польше запретили украинскую молодежную организацию

Украинские пластуны полка Сагайдачного во Львове 1921 и Фото: plast.org.ua

Польские власти запретили деятельность "Пласта" 26 сентября 1930-го. Организация способствовала патриотическому и физическому воспитанию украинской молодежи. Основана в 1911-м по инициативе сына Ивана Франка - Петра.

"Пласт" вместе с подобными украинскими организациями "Сич" и "Сокил" составил активное ядро Украинских Сечевых стрельцов в Первой мировой войне. Впоследствии участвовал в украинском революции 1917-1921-х.

Сначала поляки не придавали большого значения организации. Однако в 1923-м с присоединением украинских земель к Польше общество, которое воспитывало активных патриотов, стало для них заносчивым. Поляки запрещают проведение лагерей и тренировок. В итоге запретят и само существование.

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В начале 1930-х "Пласт" идет в подполье и начинает сотрудничество с ОУН. Имели задачей распространять националистические издания среди украинцев. Вербовали кадры для ОУНовцев. Вели пропаганду в учебных заведениях. Лидеры ОУН, такие как Степан Бандера и Роман Шухевич, сами были выходцами из пластунов.

Конспиративную деятельность часто разоблачали. Молодежь подвергали тюремным арестам. Наиболее активных ссылали в польский концлагерь в Березе Картузской - теперь поселок Береза.

Организацию восстановят только после Второй мировой войны заграницей - действовать будет в Германии, США, Канаде, Австралии и Великобритании. В Украине первый съезд состоится лишь в 1989-м.

Легион Украинских Сечевых стрельцов сформировали из украинских добровольцев 6 августа 1914-го. Военное формирование выступило на стороне Австро-Венгерской империи в Первой мировой войне. На призыв межпартийной организации в Западной Украине - Главной Украинской Рады откликнулось 28 тыс. добровольцев