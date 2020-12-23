В Польше хотят заниматься Бабьим Яром

В создании группы депутаты видят возможность почтить память о трагедии, вспомнить 1,5 млн евреев, расстрелянных нацистами в Восточной Европе и извлечь уроки из прошлого Фото: day.kyiv.ua

Депутаты польского Сейма создали парламентскую группу по поддержке Мемориала "Бабий Яр". Стремятся почтить жертв и донести память о трагедии будущим поколениям.

Об образовании группы в зале заседаний Сейма объявила спикер. Ее официально назвали "Парламентской группой по вопросам чествования памяти о преступлении Холокоста в Бабьем Яру - для Европы Свободной от Геноцида и Ненависти", передает УНИАН.

В состав вошли 7 представителей: Моника Фалей, Мачей Копец, Анита Кухарска-Дзедзич, Барбара Новацка, Марек Рутка, Анджей Шейма и Катаржина Уеберхан.

Согласно регламенту группы, ее целью является "популяризация проблематики, связанной с геноцидом, чествование памяти жертв, а также передача послания будущим поколениям о том, на что способны тоталитарные режимы, которые проводят этнические и расовые чистки".

Также президент Польши 1995-2005 годов, член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Александр Квасьневский назвал частный проект мемориала европейским.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. В заповеднике "Бабий Яр" появится Аллея праведников и мемориал Холокоста. Премьер-министра Украины и руководителя Офиса Президента Украины определено сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива общественности, благотворителей по созданию в Киеве Мемориала Холокоста "Бабий Яр".