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вторник, 11 мая 2021 13:55

В пещере нашли тайник времен Первой мировой
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В Италии обнаружили вещи австрийских солдат
Фото: edition.cnn.com
В Италии обнаружили вещи австрийских солдат
В Италии обнаружили вещи австрийских солдат
В Италии обнаружили вещи австрийских солдат

В горах северной Италии обнаружили тайник с артефактами времен Первой мировой войны.

В пещере во время войны находились 20 австрийских солдат. Они дислоцировались на горе Скорлуццо на альпийском фронте, сказал итальянский историк Стефано Морозини, передает НВ.

Пещеру обнаружили после того, как окружающий ее ледник растаял. Внутри нашли еду, посуду, кожаные куртки и прочее.

"Артефакты иллюстрируют плохую повседневную жизнь солдат, которым приходилось иметь дело с экстремальными условиями окружающей среды. Бороться со снегом или сходами лавин, но также бороться с противником", - сказал Морозини.

Пять лет на этом месте обнаружили тела двух солдат. С ними были документы, позволяющие их узнать и передать тела семьям.

Артефакты из пещеры станут частью коллекции, которую планируют открыть в конце 2022 года в музее в городе Бормио на севере Италии.

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"Находки в пещере на горе Скорлуццо дают нам после более 100 лет среза жизни на высоте более 3 тыс. м над уровнем моря, где время остановилось 3 ноября 1918-го, когда последний австрийский солдат закрыл дверь и спустился вниз", - говорится в пресс-релизе музея.

Первая мировая война была первой войной изображенной на цветной фотографии. Цветная фотография Первой мировой войны стала возможна благодаря процессу автохрома, изобретенного братьями Люмьер в 1907 году. Известно, что Первую мировую войну снимали 19 военных фотографов, большая часть из них была из Франции, несколько фотографов из Германии и ряда других стран.

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