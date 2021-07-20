В пещере нашли шлем древнего воина

В Хорватии нашли пещерное захоронения древнего воина. Фото: greekreporter.com

Древний бронзовый шлем нашли в гробнице в хорватской Далмации.

Шлем использовали в Греции во время греко-персидских войн, сообщает Greek reporter.

Нашли в пещерной гробнице Закотарац на полуострове Пелешац в южной Далмации. Там в VI в. до н. э. похоронили греческого воина.

Тип шлема с открытым лицом называют иллирийским. Его использовали еще этруски и скифы.

В могиле археологи также обнаружили древние копья и ножи. Вместе с воином похоронили двух других человек. Одна из них - женщина с бронзовым браслетом.

Нашли 15 бронзовых и серебряных застежек-фибул, 12 игл, спиральные бронзовые украшения и пинцеты, несколько сотен стеклянных и янтарных бусин.

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Тело воина похоронили в гробнице в направлении запад-восток. Но его кости плохо сохранились.

Во время реставрации римского мавзолея Августа обнаружили редкий камень, обозначавший древние границы города. Последний подобный находили 100 лет назад. Камень датировали правлением императора Клавдия - 10-54 гг. н. э. Он был закопан в землю на месте семейной гробницы с останками самого Клавдия.