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среда, 02 декабря 2020 19:57

В Париже не нашли девственниц

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2 декабря 1804 в Соборе Парижской Богоматери Наполеон Бонапарт был провозглашен императором Наполеоном I, первым за тысячелетнюю историю.

  Наполеон в полном императорском облачении. Жан Огюст Доминик Энгр.
Наполеон в полном императорском облачении. Жан Огюст Доминик Энгр.

Наполеон считал, что настоящий император должен получить благословение Рима, как Карл Великий за тысячу лет до этого. Но Карл Великий сам ездил к римскому Папе. Наполеон же вызвал понтифика в Париж. Пий VII вынужден был согласиться - французские войска стояли недалеко от Рима.

Церемонии коронации предшествовала серьезная подготовка - по всему Парижу окна богачей были завешаны знаменами и коврами, архитекторы Персье и Фонтень ликвидировали повреждения, нанесенные революцией собору Нотр Дам, и украшали его в имперском стиле.

В основу церемонии была возложена коронация Бурбонов. Церемониймейстер - граф Луи Филипп де Сепор, вспомнил, что короля Карла Великого в 768 году приветствовала процессия из двенадцати девственниц с зажженными свечами, и предложил повторить шествие. Но кто-то иронично поинтересовался, где, после произвола революции, можно найти в столице столько девственниц? Тогда сосредоточились на императорских регалиях. Но и они не уцелели, все пришлось делать заново.

  «Помазание Наполеона I и коронация императрицы Жозефины». Жак-Луи Давид, 1805-1807
«Помазание Наполеона I и коронация императрицы Жозефины». Жак-Луи Давид, 1805-1807

Ювелир Бьенне изготовил золотую корону в средневековом стиле вместо утраченной во время революции короны Карла Великого и золотой лавровый венок, а ювелир Мари-Этьен Нито - коронационную тиару для жены императора.

Императрица сияла в своем коронационном платье, которое отлично сидело на ней и делало моложе. Жозефина была одета в белую сатиновую тогу, украшенную золотыми пчелами и бриллиантами. Император был одет в костюм французского стиля из красного вельвета, украшенный золотом.

В Соборе Папа Пий VII благословил регалии и государство, помазал святым елеем и положил на алтарь. В момент коронации, как только Пий VII произнес: "Получают императорскую корону…", Наполеон неожиданно повернулся, жестом дал понять Папе, что сам знает, что делать дальше: сам надел "корону Карла Великого", потом заменил ее на золотой лавровый венок. Затем короновал, ставшую перед ним на колени Жозефину. Пию VII, ничего не оставалось, как объявить всем на латыни: "Император навсегда!".

  Жозефина на коронации. Жак-Луї Давид, 1805-1807
Жозефина на коронации. Жак-Луї Давид, 1805-1807

Один из свидетелей вспоминает: "Наполеон напоминал античный медальон. Но он был сильно бледен, искренне растроган, а выражение глаз было суровым и несколько обеспокоенным".

Празднества начались на следующий день; дневной концерт перед Тюильри, балы на Плас де ла Конкорд и на бульварах, раздача на улицах 75 000 серебряных медалей, разбрасываемых герольдами, как делали короли Франции, и фейерверк вечером.

Лавровый венок Наполеона в 1819 году будет уничтожен королем Луи XVIII. Существуют его многочисленные копии и единственный подлинный лист. Когда Жан-Батист Исабе писал очередной портрет Бонапарта, вынесли корону, чтобы художник мог понять ее пропорции. Император надел лавровый венок и пока пристраивал на голове — отвалился лист. Наполеон попросил художника сохранить его. Этот лист - единственная уцелевшая часть императорской лавровой короны.

Поражение в войне 1812 года стала началом падения Наполеона I. 1 апреля 1814 временное правительство лишило его власти. Был выслан на остров Эльба. Наполеон впоследствии бежал во Францию, сформировал новую армию. Но 18 июня 1818 при Ватерлоо потерпел последней разгромное поражение от союзных антифранцузских войск. После этого Наполеона был выслан на остров Святой Елены у побережья Африки, где он находился под домашним арестом и умер в мае 1821 года в 51-летнем возрасте.

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Дата
02
декабря

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