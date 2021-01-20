В Крыму решили восстановить автономию

93,26% участников референдума поддержали идею восстановления автономии Фото: old.qha.com.ua

Всекрымский референдум о восстановлении автономии состоялся в Крымской области УССР 20 января 1991 года. Украина признала его результаты.

Толчком к проведению референдума стали долгие дискуссии, экономические вопросы и процесс суверенизации Украины. За его проведение накануне собрали более 200 тыс. подписей.

В бюллетене разместили один вопрос: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?". Отвечать могли "да" или "нет".

В отличие от области, республики - участники нового союзного договора, могли сами решать, оставаться ли им в составе государств, выходящих из СССР, или остаться в самом СССР.

Ответ на вопрос дали 81,37% общего количества избирателей - более 1,44 млн человек. Из них 93,26% поддержали автономию, 5,64% - нет. Организация крымскотатарского национального движения не признала результатов референдума, ведь он проходил без учета мнения крымских татар.

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Украина и Россия же положительно оценили результаты. Уже 12 февраля Верховная Рада приняла закон о восстановлении Крымской АССР. Новый статус закрепили в Конституции 1978 года, которая будет действовать до 1996-го.

4 сентября 1991 года Верховный Совет Крымской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете, в которой было четко подчеркнуто намерение построить правовое демократическое государство в составе Украины. Это же было записано в Конституции Республики 1992-го.

Провозглашенная цель получила как своих сторонников, так и противников. Например до 1993 года действовала сепаратистская организация "Движение 20 января" во главе с Виктором Харабугой. Ее члены выступали за выход Крыма из состава Украины.

19 февраля 1954-го президиум Верховного Совета СССР, высший орган государственной власти, издал указ, которым Крымскую область передали из состава Российской советской федеративной социалистической республики Украинской ССР. Изменения о статусе Крыма и Севастополя позже внесли в конституции СССР и обеих республик.