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пятница, 11 сентября 2020 11:39

В Крыму произошло землетрясение

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В Крыму произошло землетрясение
Землетрясение произошло на Южном берегу Крыма. Фото: csdfmuseum.ru

11 сентября 1927 на Южном берегу Крыма произошло землетрясение.

Разрушению подверглись города от Севастополя до Феодосии. Очаг землетрясения находился под морским дном, южнее Ялты.

В эпицентре сила землетрясения достигала 9 баллов. Перед землетрясением животные требовалось и отказывались от корма. Рыбаки ночью слышали гул на море между Алуштой и Судаком.

В горах начались оползни. В Алуште повредило гостиницы и Генуэзскую башню, в Алупке - Воронцовский дворец и мечеть. Образовывались завалы на шоссе под Ореандой. В районе Ялты пострадало 70% зданий. Транспорт был переполнен туристами, которые спасались с полуострова.

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Землетрясение попало в сюжет романа "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

"Со звоном выскочили стекла, и зонтик с надписью "Я хочу Подколесина", подхваченный вихрем, вылетел в окно к морю. Остап лежал на полу, легко придавленный фанерными щитами. Было двенадцать часов и четырнадцать минут. Это был первый удар большого крымского землетрясения 1927 года. Удар в девять баллов, причинивший неисчислимые бедствия всему полуострову, вырвал сокровище из рук концессионеров.", - говорилось в книге.

В Японии 1 сентября 1923-го произошло крупнейшее в истории страны землетрясение. Толчками силой 8,3 балла разрушено города Токио и Йокогама. Погибли около 105 тыс. человек.

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Дата
11
сентября

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