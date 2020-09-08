В колодце нашли мумии

 
Ексклюзивы
1/5
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1053
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1575
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 612
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 405
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 720
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3537
Фото
Все фото
17
4
17
4
5
Маскарады и крестные ходы - опубликовали архив сельского фотографа 1950-1970 годов
Маскарады и крестные ходы - опубликовали архив сельского фотографа 1950-1970 годов
Восстановили уникальное надгробие украинского князя, которое уничтожили советские диверсанты
Восстановили уникальное надгробие украинского князя, которое уничтожили советские диверсанты
Как проходили будни украинцев - подборка фото 1938 года
Как проходили будни украинцев - подборка фото 1938 года
Из реки достали уникальный древнерусский шлем
Из реки достали уникальный древнерусский шлем
Обручальное кольцо и игральные кости - раскопали жилище состоятельных людей времен Руси
Обручальное кольцо и игральные кости - раскопали жилище состоятельных людей времен Руси
Видео
Все видео
В колодце нашли мумии
В колодце нашли мумии
Оппозиционеры объединились в новое движение
Оппозиционеры объединились в новое движение
Рада испугалась штурма и согласилась заседать под "бандеровским" флагом
Рада испугалась штурма и согласилась заседать под "бандеровским" флагом
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
Скакал ли Иван Франко в гречку - подготовили фильм с пикантными фактами
Скакал ли Иван Франко в гречку - подготовили фильм с пикантными фактами
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 594
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9882
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 207
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2565
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 954
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
вторник, 08 сентября 2020 14:22

В колодце нашли мумии

  Комментировать
В колодце нашли мумии
В египетском некрополе обнаружили нетронутые саркофаги. Фото: facebook.com/moantiquities

Археологи обнаружили 13 деревянных саркофагов в 11-метровом погребальном колодце в египетском некрополе Саккара. Людей хоронили там около 2,5 тыс. лет назад.

Захоронение оставалось нетронутым по сегодняшний день. В свое время гробы осторожно положили друг на друга. На них сохранились даже краски, нанесенные на дерево, сообщает Ministry of Tourism and Antiquities.

Отмечается, что пока идентичность мумий, похороненных в саркофагах, и их точное количество не установлено. На эти вопросы планируют ответить в течение нескольких дней, так как продолжают раскопки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Узнали причины смерти мумифицированных египтянами животных

Недавно испанско-египетская археологическая миссия нашла мумию девушки-подростка, жившей более 3600 лет назад. Раскопки делали на западном берегу Луксора в Египте.

Исследования показали, что девочка умерла в возрасте 15-16 лет, ее рост 1 м 59 см. Тело похоронили в деревянном саркофаге, который покрасили в белый, а затем в красный цвет. В той части некрополя, где нашли саркофаг девочки, нашли еще 12 гробов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В колодце нашли мумии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
сентября

Мародеры обокрали разбившегося пилота

Оппозиционеры объединились в новое движение

Украинец заставил Москву отказаться от нападений на 40 лет

Самое читаемое
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 24842
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
 Просмотров: 17649
&quot;Потому что проститутка&quot;: самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
10
 1 Просмотров: 17028
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда Просмотров: 16453
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
7
 Просмотров: 9747
История
Маскарады и крестные ходы - опубликовали архив сельского фотографа 1950-1970 годов
Маскарады и крестные ходы - опубликовали архив сельского фотографа 1950-1970 годов
17
 Просмотров: 135
На кладбище в Бабьем Яру начали строительство
На кладбище в Бабьем Яру начали строительство Просмотров: 378
Воины Москвы испугались нового вооружения и начали убегать - историк о битве под Оршей
Воины Москвы испугались нового вооружения и начали убегать - историк о битве под Оршей
 Просмотров: 234
Мародеры обокрали разбившегося пилота
Мародеры обокрали разбившегося пилота
 Просмотров: 639
Оппозиционеры объединились в новое движение
Оппозиционеры объединились в новое движение
 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
5
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
4
Кровавое перемирие: назвали имя украинского военного, погибшего в Донбассе
3
Показали рейтинг партий перед выборами
2
Зеленского сравнили с Брежневым
1
Плитку на стены кладут по два ряда
Голосов: 4979
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua