В колодце нашли мумии

В египетском некрополе обнаружили нетронутые саркофаги. Фото: facebook.com/moantiquities

Археологи обнаружили 13 деревянных саркофагов в 11-метровом погребальном колодце в египетском некрополе Саккара. Людей хоронили там около 2,5 тыс. лет назад.

Захоронение оставалось нетронутым по сегодняшний день. В свое время гробы осторожно положили друг на друга. На них сохранились даже краски, нанесенные на дерево, сообщает Ministry of Tourism and Antiquities.

Отмечается, что пока идентичность мумий, похороненных в саркофагах, и их точное количество не установлено. На эти вопросы планируют ответить в течение нескольких дней, так как продолжают раскопки.

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Недавно испанско-египетская археологическая миссия нашла мумию девушки-подростка, жившей более 3600 лет назад. Раскопки делали на западном берегу Луксора в Египте. Исследования показали, что девочка умерла в возрасте 15-16 лет, ее рост 1 м 59 см. Тело похоронили в деревянном саркофаге, который покрасили в белый, а затем в красный цвет. В той части некрополя, где нашли саркофаг девочки, нашли еще 12 гробов.