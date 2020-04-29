Нашли мумию девочки-подростка в деревянном саркофаге

Фото: JOSÉ M. GALÁN

Испано-египетская археологическая миссия нашла мумию девушки-подростка, которая жила более 3600 лет назад. Раскопки делали на западном берегу Луксора в Египте.

Исследования показали, что девочка умерла в возрасте 15-16 лет, ее рост 1 м 59 см. Тело похоронили в деревянном саркофаге, который покрасили в белый, а затем в красный цвет. В той части некрополя, где нашли саркофаг девочки, нашли еще 12 гробов.

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"С января мы здесь проводим раскопки. В настоящее время нашли десяток гробов, которые не пострадали от уничтожения. Процент захоронений детей и женщин здесь выше, чем в других частях некрополя", - говорит координатор раскопок Мануэль Галан.

Возле тела девушки нашли 2 серьги, 2 кольца и 4 ожерелья. Бусы лежали на груди девушки. Некоторые в виде жука-скарабея и амулет с изображением древнеегипетского бога Гора.

Министерство туризма и древностей Египта показало новые открытия из Саккарского некрополя священных животных. Важнейшими из них называют украшенную гробницу и тайник с мумиями животных и птиц. Всего в гробнице обнаружили 5 каменных саркофагов, деревянные гробы и 4 ниши с захоронениями людей позднего периода.