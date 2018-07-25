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среда, 25 июля 2018 23:13

В Киево-Печерской лавре нашли оборонительную стену неизвестного происхождения

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В Киево-Печерской лавре нашли оборонительную стену неизвестного происхождения
Стену построили в XII веке. Фото "Интерфакс-Украина"

На территории Киево-Печерской лавры археологи обнаружили оборонительную стену XII в.

"Обнаруженная достопримечательность является уникальной, ведь сейчас в Украине известны, кроме нее, еще только два объекта монументальной фортификации древнерусского времени, а конструкция выявленных фундаментов вообще пока единственная среди всех памятников Киевской Руси", - сообщил заведующий научно- исследовательского сектора археологии заповедника Сергей Тараненко, передает "Интерфакс-Украина".

Остатки фундаментов оборонительной стены были впервые открыты и частично исследованы на небольшом участке в 1951 году археологом Владимиром Богусевич. Для их изучения разбили разведывательные траншеи.

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В двух траншеях, которые соответствуют раскопкам Богусевича, и еще в трех траншеях впервые обнаружили остатки монументальной конструкции древнерусского времени - фундаменты разной степени сохранности с полуразрушенными фрагментами стены.

В Винницкий областной краеведческий музей вернули золотую печать князя Святослава Храброго. Артефакт датируется 970 годом. Печать нашли в Киеве у княжеского дворца на современном переулке Десятинном в конце 70-х - начале 80-х годов XX века. Раскопки проводили российские археологи, один из них вывоз находку в Москву.

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