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понедельник, 16 июля 2018 11:01

В Украину из Москвы вернули золотую печать князя Святослава

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В Украину из Москвы вернули золотую печать князя Святослава
Печать вывезли в Россию археологи. Фото: "Канал 33"

В Винницкий областной краеведческий музей вернули золотую печать князя Святослава Храброго.

Артефакт датируется 970 годом. Печать нашли в Киеве возле княжеского дворца на современном переулке Десятинном в конце 70-х - начале 80-х годов XX века. Раскопки проводили российские археологи, один из них вывоз находку в Москву, сообщает "33 канал".

Историкам удалось провести операцию по возвращению печати в Украину.

"На ней изображен двузуб князя - княжеский знак, который был гербом князей. Там также просматривается надпись на греческом языке: "Архонт Свентославос", то есть "Князь Святослав". Печать объясняет нам совпадение двух дипломатических традиций, связанных с греческим письмом и нашим местным - княжескими знаками. Такой печатью князь Святослав скрепил Византийско-Русский договор, начал долголетнюю практику дипломатических отношений с Византией. За тем договором Русь вошла в круг цивилизационно навколовизантийських стран, - рассказал историк Александр Алфьоров.

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Печать Святослава - единственный предмет князей X-XI веков, сохранившийся до нашего времени. Она год была на выставке в филиале "Золотые ворота" Национального заповедника "София Киевская". Сейчас ее возят по разным городам Украины, затем Александр Алферов обещает передать ее в фонды одного из государственных музеев.

Археологи завершили исследования на строительной площадке памятника архитектуры XVIII века "Угловая башня стен" в Киеве. Исследование проводили специалисты из Института археологии НАН Украины. Заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко сделал фото находок возле старинной башни

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