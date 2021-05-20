В Киеве установили памятник Габсбургу

В сквере на улице Ильенко установили памятник Василию Вышиваному. Фото: facebook.com/rostyslav.martynyuk

В Киеве в сквере на улице Ильенко, 39 установили памятник украинскому патриоту Вильгельму фон Габсбургу, известному под псевдонимом Василий Вышиваный.

"Медленно, но меняется ландшафт памяти Киева. Не так давно на месте бандита Косиора установили бюст полковника Армии УНР Болбочана. Теперь на улице Ильенко, которая не так давно носила имя еще одного бандита-коммуниста, установленный памятник Вильгельму фон Габсбург - одному из самых трагических представителей украинского государственного возрождения ХХ века. В приветствии от представителя монархического дома Габсбургов, зачитанного на открытии, вновь и вновь вспоминали преступления СССР. Среди них - похищение в 1947 году в послевоенной Вене эрцгерцога Вильгельма и последующее его убийство в Лукьяновской тюрьме", - написал в Facebook историк Ростислав Мартынюк.

Статую создал скульптор Михаил Горловой. Изобразил бюст в мазепинке и вышиванке.

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Открытие памятника приурочили ко Дню вышиванки.

Вильгельм был полковником Легиона Украинских сечевых стрельцов. Его считали одним из неофициальных претендентов на украинском трон в случае образования монархии.

В больнице Лукьяновской тюрьмы в Киеве 18 августа 1948 года умер Василий Вышиваный. Так, называл себя австрийский эрцгерцог Вильгельм Габсбург, сторонник независимости Украины. В отраслевом государственном архиве СБУ, бывшему архиве КГБ, хранится документ "Спецсообщение о ходе следствия по делу агента английской и французской разведок Габсбург-Лотрингена Вильгельма".