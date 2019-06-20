В Киеве создали минискульптуру первого вертолета Сикорского

Бронзовую минискульптуру первого вертолета механика Игоря Сикорского установили в Киеве на ул. Ярославив Вал, 22.

Скульптуру создал создал Юрий Белявский. Она относится к проекту "Шукай", передает "Хмарочос".

Сикорский разработал устройство 1909 года. Вертолет тогда не взлетел. Конструктор на этом не остановился и продолжил конструировать летательные аппараты. Впоследствии в США он основал успешную вертолетную компанию.

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Установление скульптуры профинансировал Институт вертебрологии и реабилитации.

Автор: "Хмарочос" Поставили минискульптуру вертолета Игоря Сикорского

Первый полет механика Игоря Сикорского на аэроплане БиС-2 состоялся 4 июня 1910-го. Самолет получил название по фамилиям студентов Киевского политехнического института Федора Былинкина, Василия Иордана и Игоря Сикорского, которые построили самолет в ангарах КПИ на Куреневке в Киеве.