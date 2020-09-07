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понедельник, 07 сентября 2020 11:44

В Киеве проголосовали за нового патриарха

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В Киеве проголосовали за нового патриарха
1993 отец Владимир Ярема стал третьим Патриархом Киевским и всей Украины Фото: uapc.te.ua

Отца Владимира Ярему - Дмитрия, избрали Патриархом Киевским и всей Украины на II Поместном соборе Украинской автокефальной православной церкви в Киеве 7 сентября 1993 года. Сменил покойного Мстислава Скрипника.

Интронизация состоялась в церкви Спаса на Берестове 14 октября 1993-го. За время патриаршества Дмитрий посетил все епархии УАПЦ в Украине, Польше и США. Восстановил легальный статус церкви и защищал ее от вмешательства политических сил. Проповедовал в различных общественных средах. Неоднократно обращался к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой возглавить движение украинского православного сообщества к объединению. Беспокоился о создании в Украине Поместной Церкви.

Также Патриарх заботился о развитии церковного искусства, исследовал историю украинской иконописи.

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Со времени поездки в США, в 1998-1999 годах, тяжело заболел. Составил завещание в котором призвал верующих УАПЦ признать юрисдикцию митрополита УАПЦ в диаспоре Константина Багана и работать над созданием Поместной Украинской Православной Церкви.

Скончался 25 февраля 2000 года. Похоронен в крипте Петропавловской церкви Львова.

Всеукраинский православный собор провели 5-6 июня 1990 года в Киеве. На нем провозгласили о создании Киевского патриархата и завершили возрождение Украинской автокефальной православной церкви. Патриархом избрали Мстислава (Скрыпника).

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Дата
07
сентября

В Киеве проголосовали за нового патриарха

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