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пятница, 27 сентября 2019 11:55

В Киеве издали приказ относительно евреев

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Объявления под названием "Всем жидам города" развесили по Киеву 27 сентября 1941-го. Евреям приказали явиться в район Бабьего Яра за 2-е суток. В этот же день в урочище расстреляли 752 пациента психиатрической больницы имени Павлова. Их согнали на место и заставили копать рвы.

За несколько дней до этого, немецкая зондеркоманда захватила духовных лидеров столицы. Приказала им сделать воззвание, что после санитарной обработки всех евреев и их детей переправят в безопасные места. Все понимали, что вынуждены выполнять приказ.

Формальным поводом к уничтожению евреев стали массовые взрывы на Крещатике. Осуществляли их советские саперы, но жителей обвинили в сотрудничестве.

Только за 2 дня с 29 сентября в Бабьем Яру расстреляли почти 34 тыс евреев. Дальнейшие акции продолжались до освобождения Киева в ноябре 1943-го. По оценкам историков от пуль нацистов погибло 90-100 тыс. человек разных национальностей.

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Автор: wikipedia
  Евреям приказали идти в Бабий Яр 27 сентября 1941-го. В это время пациенты психбольницы копали им и себе могилы
Евреям приказали идти в Бабий Яр 27 сентября 1941-го. В это время пациенты психбольницы копали им и себе могилы

Массовые взрывы на Крещатике всколыхнули оккупированный нацистами Киев 24 сентября 1941-го. В течение 4-х дней советские саперы уничтожили 16 уникальных столичных сооружений.Советское командование приказало подорвать электростанции, водопровод, мосты и административные здания. При этом вредили не столько немцам, сколько киевлянам.

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Дата
27
сентября

В Киеве издали приказ относительно евреев

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