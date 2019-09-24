В Киеве взорвали крупнейший небоскреб

Советские саперы взорвали на Крещатике 16 уникальных зданий Фото: smartclever.com.ua

Массовые взрывы на Крещатике всколыхнули оккупированный нацистами Киев 24 сентября 1941-го. В течение 4-х дней советские саперы уничтожили 16 уникальных столичных сооружений.

Советское командование приказало подорвать электростанции, водопровод, мосты и административные здания. При этом вредили не столько немцам сколько киевлянам. В этот день на Крещатике взорвали "Детский мир", бывшую кондитерскую фабрику и отель "Спартак".

Огонь охватил окружающие деревянные постройки. Погибло много нацистов и местных жителей, которые стояли в очередях на регистрацию в комендатуре. Немцы организовали эвакуацию населения и взорвали еще несколько зданий, чтобы остановить огонь.

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Среди разрушенных в тот день сооружений был и "дом Гинзбурга" - первый 12-этажный небоскреб Украины, построенный в 1912-м по заказу крупного купца Льва Гинзбурга, пишет Ua History.

Массовые взрывы не повредили немцам, наоборот, стали поводом к уничтожению евреев. Только за 2 дня 29 и 30 сентября 1941 в Бабьем Яру их расстреляли почти 34 тыс.

24 сентября 1945 жители Крещатика обошли все здания и поставили свечи в память о жертвах подрыва.

Битва за Киев в начале Второй мировой войны завершилась 19 сентября 1941-го. Немецкие войска захватили город. Новая власть взялась за "наведение порядка". В первую очередь, приказали отловить советских саперов, но это долго не удавалось. 20 сентября они подорвали смотровую площадку Верхней Лавры. Через 10 дней взорвут и Успенский собор монастыря.