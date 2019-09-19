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четверг, 19 сентября 2019 13:49

В Киеве взялись за уничтожение голубей
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Нацисты захватили Киев 19 сентября 1941-го и установили в городе "Новый порядок".
Фото: photohistory.kiev.ua
Нацисты захватили Киев 19 сентября 1941-го и установили в городе "Новый порядок".
Нацисты захватили Киев 19 сентября 1941-го и установили в городе "Новый порядок".
Нацисты захватили Киев 19 сентября 1941-го и установили в городе "Новый порядок".
Нацисты захватили Киев 19 сентября 1941-го и установили в городе "Новый порядок".

Битва за Киев в начале Второй мировой войны завершилась 19 сентября 1941-го. Немецкие войска захватили город. Потери СССР из-за недальновидности командования составили более 700 тыс. солдат.

В этот день горожанам сообщали, что войска ведут ожесточенные, но удачные бои под Киевом. Информацию, что они разбиты и город сдан, люди получили лишь через несколько суток. СССР успел эвакуировать 197 городских предприятий и партийное руководство с семьями. Оставались работать инженерные подразделения саперов, которые закладывали взрывчатку в важные объекты жизнеобеспечения.

Обычные горожане, которых было около 400 тыс., оказались в ловушке - без управления, воды, электроэнергии и даже продуктов. Люди взялись добывать их самостоятельно. Активизировались мародеры, которые громили магазины и чужие квартиры в поисках продовольствия.

Новая власть взялась за "наведение порядка" в городе. Часы перевели на "берлинское время". Сама гитлеровская администрация разместилась в доме по улице Орджоникидзе - теперь Администрация президента на Банковой, 11. В первую очередь, приказали отловить советских саперов, но это долго не удавалось. 20 сентября они подорвали смотровую площадку Верхней Лавры. Через 10 дней взорвут и Успенский собор монастыря.

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Самим жителям приказали сдать оружие и боеприпасы, перерегистрироваться в комендатуре. Началась кампания по отлову голубей - немцы боялись, что их будут использовать как нелегальную почту. Всех птиц уничтожали.

Нацисты меняли названия улиц. Например Крещатик превратился в Ейхгорнштрассе. Назвали в честь главнокомандующего оккупационной администрации Украины 1918 года Германа Эйхгорна. Тогда он поддерживал гетмана Павла Скоропадского. Всем улицам, которые не получили приставки "штрассе", по архивной информации, вернули дореволюционные названия.

Киев обклеили пропагандой, в которой нацисты изображались как "освободители". На достопримечательностях появились штандарты III Рейха, свастики, раздавали пропагандистские информационный открытки. В захваченных местных газетах восхваляли Адольфа Гитлера. Но горожан это не интересовало. Большинство страдало от голода, так как продукты выдавали по карточкам. Несмотря на нищету, киевляне активно приводили город в порядок. Убирали разрушения от бомбардировок, восстанавливали свои дома.

Нацисты будут удерживать город до ноября 1943 года. Его освободят советские войска в ходе Киевской наступательной операции. Приветствовать их будут всего 180 тыс. киевлян.

22 июня 1941-го немецкие войска перешли границу СССР. 7 декабря 1941-го Япония напала на американскую военную базу Перл-Харбор (Гавайские острова). Так Япония начала войну против США и Великобритании на Тихом океане и в Азии. После этого войну США объявили Германия и Италия.

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Дата
19
сентября

В Киеве взялись за уничтожение голубей

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