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воскресенье, 01 сентября 2019 11:54

Сегодня отмечают 80 годовщину самой кровавой войны

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1 сентября 80 лет назад началась Вторая мировая война. Ее называют самой кровавой и самой масштабной в истории человечества.

В тот день на территорию Польши вошли около 1,5 млн немецких солдат. Вторжение происходило вдоль почти всей границы при активной поддержке авиации и артиллерии, пишет ukrinform.ua.

Автор: vlasno.info
  80 лет назад началась Вторая мировая война
80 лет назад началась Вторая мировая война

В 1939-1941 годах нацистская Германия контролировала большую часть континентальной Европы, и сформировала союзы с Италией и Японией. Пактом Молотова-Риббентропа от августа 1939-го Германия и Советский Союз разделили и аннексировали территории своих европейских соседей - Польши, Финляндии, Румынии и стран Балтии.

После вторжения на территорию Польши политические лидеры некоторых европейских стран вынуждены были объединить усилия для противостояния Гитлеру - 3 сентября Великобритания и Франция объявили Германии войну.

Автор: ТСН
  Вторая мировая забрала жизни по меньшей мере 80 млн человек
Вторая мировая забрала жизни по меньшей мере 80 млн человек

Между тем, 17 сентября советские войска начали оккупацию Польши с востока. Уже 18 сентября были заняты Луцк и Станислав (ныне Ивано-Франковск), 22 сентября - Львов, 24 - Дрогобыч, 26 - Яворов, 27 - Старый Самбор. А 28 сентября, после подавления сопротивления Войска Польского на всей территории этой страны, в частности в Варшаве был подписан советско-германский договор о дружбе и границе, который определялся по Западному Бугу и Нареву.

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22 июня 1941 немецкие войска перешли границу СССР.

7 декабря 1941 Япония напала на американскую военную базу Перл-Харбор (Гавайские острова). Так, Япония начала войну против США и Великобритании на Тихом океане и в Азии. После этого войну США объявили Германия и Италия.

Автор: ТСН
  В войне приняла участие 61 страна
В войне приняла участие 61 страна

Вторая мировая война продолжалась 6 лет и унесли жизни более 80 млн человек. В ней участвовала 61 страна мира (80% населения Земли). Военные действия происходили на территориях 40 стран. Кроме того, тогда осуществили крупнейшие в истории преступления против человечества, в частности Холокост, и первый и последний раз использовали атомное оружие.

Сегодня президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал совершении немцами преступления во время Второй мировой войны в Польше.

"Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняем головы перед польскими жертвами немецкого насильственного господства. И я прошу прощения", - сказал Штайнмайер во время своей речи в польском городе Велюнь.

Через два с половиной месяца после нападения Японии на Перл-Харбор президент США Франклин Рузвельт 19 февраля 1942 года подписал "Директиву 9066". Власть могла принудительно вывозить американцев японского происхождения с любой территории США.

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Дата
01
сентября

Сегодня отмечают 80 годовщину самой кровавой войны

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