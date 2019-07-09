В Канаде открыли памятник украинцу

Автор: ukrainianwinnipeg.ca У Вінніпезі відкрили пам'ятник Тарасу Шевченко

Премьер-министр Канады Джон Дифенбейкер торжественно открыл памятник Тарасу Шевченко в городе Виннипег, провинция Манитоба 9 июля 1961-го. Скульптуру создали нью-йоркский художник Эндрю Дараган и виннипегский скульптор Роман Коваль. Она стоила $150 тыс.

В церемонии участвовали представители украинской диаспоры. Монумент освятили митрополит греко-православной церкви Иларион Огиенко и архиепископ Максим Германюк.

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11 октября 1998-го возле монумента открыли мемориальную доску в память о всех украинцах и эмигрантах из Восточной Европы, которые находились в тюрьмах как "враждебные пришельцы" во время первых национальных операций интернирования в Канаде в 1914-1920-х.

Памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко открыли в Вашингтоне 27 июня 1964-го. Советская власть была против установки памятника. Через собственных агентов распространяли мнение, что Шевченко - ненавистник католиков, православных, русских, поляков и сторонник коммунизма. Это должно отвлечь американцев, но решение о сооружении памятника не отменили. Монумент создали канадский скульптор украинского происхождения Лео Мол и архитектор Радослав Жук.