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четверг, 27 июня 2019 12:53

Президент США открыл памятник Тарасу Шевченко

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Президент США открыл памятник Тарасу Шевченко
В Вашингтоне установили памятник Шевченко в 1964 году. Фото: flickr

Памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко открыть в Вашингтоне 27 июня 1964-го.

Советская власть была против установки памятника. Через собственных агентов распространяли мнение, что Шевченко - ненавистник католиков, православных, русских, поляков и сторонник коммунизма. Это должно отвлечь американцев, но решение о сооружении памятника не отменили.

Монумент создали канадский скульптор украинского происхождения Лео Мол и архитектор Радослав Жук.

В открытии памятника приняли участие 100 тыс. человек, делегации из Канады, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Австралии. Присутствовали представители правительства США и послы иностранных государств.

"Он зажжет здесь новое мировое движение, непрерывное движение к независимости и свободы всех народов и всех порабощенных наций в мире", - заявил на открытии президент США Дуайт Эйзенхауэр.

В центре итальянской Флоренции установят памятник легендарному украинскому поэту Тарасу Шевченко. Автором монумента является известный украинский скульптор Олег Пинчук. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Дата
27
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