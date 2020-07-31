В кабаке и на рыбалке - какими видели белорусов издатели популярного журнала 1882 года

Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/

Показали гравюры Белорусского Полесья и белорусов, публиковавшиеся на страницах издания "Живописная Россия" 1882 года.

Издатели локализовали белорусов в Минской, Могилевской, Витебской, а также в Смоленской губерниях. Тогда в них проживало 4,5 млн человек. По этническому составу 64% населения относили к белорусам, а 17% - к "великороссам". Также в регионе проживало 8% евреев, 5% поляков, 5% литовцев, определенное количество украинцев. Около 80% населения были православными, пишут "Хроники Прекрасной Эпохи".

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В городах проживало лишь 10% населения, при этом сельское демонстрировало значительный прирост.

В крае доминировало сельское хозяйство, а промышленность была слабо развитой. 35% земли находилось в собственности крестьян, 50% - в дворянской собственности, остальные удерживали представители других сословий и государство.

В сети показали обложки американского журнала Woman's Home Companion начала ХХ века. Издавался с 1874 года. В 1911 году редактором журнала стала Гертруда Баттлз-Лейн, во времена которой популярность журнала достигла своего пика