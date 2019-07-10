Что было на обложках женских журналов начала ХХ века

Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/

В сети опубликовали обложки американского журнала Woman's Home Companion начала ХХ века.

Издавался с 1874 года. В 1911 году редактором журнала стала Гертруда Баттлз-Лейн, во времена которой популярность журнала достигла своего пика, сообщают Хроники Прекрасной Эпохи.

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Она же и создала кредо журнала:

"Я постоянно вижу перед глазами картинку домохозяйки. Но она не является той женщиной, которая стремится сделать больше домашней работы. Она женщина - которая хочет сделать меньше, чтобы иметь больше времени и на другие вещи. Она умна и четкая. Она всегда ищет новых идей. Ее горизонт и интересы постоянно расширяются!"

Через десять лет после смерти Гертруды Баттлз-Лейн журнал начал уменьшаться в количестве страниц, из 945 в 1951 году до 544 страниц в 1956 году. Сильно сократилась реклама. В компании подсчитали, что ежегодные потери журнала достигнут 3 миллионов долларов. Незадолго до Рождества 1956 - 2740 сотрудников уволили без выплаты выходного пособия или пенсии. В 1957-м журнал закрылся.