 
Ексклюзивы
1/5
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 747
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 459
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 675
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 360
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1404
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 486
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1332
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 666
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 3087
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 585
Фото
Все фото
22
4
14
13
5
Что было на обложках женских журналов начала ХХ века
Что было на обложках женских журналов начала ХХ века
Как украински ухаживали за лицом в 1930-х годах
Как украински ухаживали за лицом в 1930-х годах
Во время реставрации Черной каменицы нашли артефакты XVIII в
Во время реставрации Черной каменицы нашли артефакты XVIII в
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Украшения и ракушки - раскопали древние захоронения женщин и детей
Украшения и ракушки - раскопали древние захоронения женщин и детей
Видео
Все видео
Обнаружили остатки города, который упоминается в Библии
Обнаружили остатки города, который упоминается в Библии
Возле украинского села испытали ядерную бомбу
Возле украинского села испытали ядерную бомбу
Показали, как менялись европейки в течение 500 лет
Показали, как менялись европейки в течение 500 лет
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Исследователи создали видео о коллекции артефактов
Исследователи создали видео о коллекции артефактов
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 486
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2232
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 684
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1845
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1917
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 1116
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
среда, 10 июля 2019 17:14

Что было на обложках женских журналов начала ХХ века
22

  Комментировать

Обложки американского журнала Woman's Home Companion, который выходил в начале ХХ века.
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/
Обложки американского журнала Woman's Home Companion, который выходил в начале ХХ века.
Обложки американского журнала Woman's Home Companion, который выходил в начале ХХ века.
Обложки американского журнала Woman's Home Companion, который выходил в начале ХХ века.
Обложки американского журнала Woman's Home Companion, который выходил в начале ХХ века.

В сети опубликовали обложки американского журнала Woman's Home Companion начала ХХ века.

Издавался с 1874 года. В 1911 году редактором журнала стала Гертруда Баттлз-Лейн, во времена которой популярность журнала достигла своего пика, сообщают Хроники Прекрасной Эпохи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: О чем писало ведущее иллюстрированное издание Англии - подборка фото

Она же и создала кредо журнала:

"Я постоянно вижу перед глазами картинку домохозяйки. Но она не является той женщиной, которая стремится сделать больше домашней работы. Она женщина - которая хочет сделать меньше, чтобы иметь больше времени и на другие вещи. Она умна и четкая. Она всегда ищет новых идей. Ее горизонт и интересы постоянно расширяются!"

Через десять лет после смерти Гертруды Баттлз-Лейн журнал начал уменьшаться в количестве страниц, из 945 в 1951 году до 544 страниц в 1956 году. Сильно сократилась реклама. В компании подсчитали, что ежегодные потери журнала достигнут 3 миллионов долларов. Незадолго до Рождества 1956 - 2740 сотрудников уволили без выплаты выходного пособия или пенсии. В 1957-м журнал закрылся.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что было на обложках женских журналов начала ХХ века». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июля

Поляки применили новую тактику битвы

Украинского инженера осудили на 8 лет

Закончилась крупнейшая битва освободительной войны

Самое читаемое
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
13
 Просмотров: 44293
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
11
 Просмотров: 40389
Как менялась мода на &quot;идеальное женское тело&quot; за последние 100 лет
Как менялась мода на "идеальное женское тело" за последние 100 лет
17
 Просмотров: 25777
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 1 Просмотров: 18010
Сообщили неожиданную новость о лечении женщины, которую поджег жених
Сообщили неожиданную новость о лечении женщины, которую поджег жених Просмотров: 13374
История
Черные археологи извлекли из моря 2 подводные лодки
Черные археологи извлекли из моря 2 подводные лодки Просмотров: 3465
У контрабандистов изъяли ценную статуэтку
У контрабандистов изъяли ценную статуэтку Просмотров: 279
Поляки применили новую тактику битвы
Поляки применили новую тактику битвы
 Просмотров: 252
Украинского инженера осудили на 8 лет
Украинского инженера осудили на 8 лет
 Просмотров: 432
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
41
 Просмотров: 747
Больше всего комментируют
13
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
10
Тарифы на газ 2016-го признали незаконными: какими будут последствия
7
Первый приход Православной церкви в Украине вернулся в РПЦ
6
За предвыборную агитацию заплатят украинцы
5
Зеленский озвучил свою позицию относительно русского языка в Донецке
Голосов: 709
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua