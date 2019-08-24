В горах нашли древнюю обсерваторию

В Таджикистане обнаружили древний город. Фото: Avesta.Tj

Древнюю обсерваторию обнаружили в городище Карон. Оно расположено на востоке Таджикистана.

"В руинах обсерватории найдены каменные предметы, имеющие различные геометрические формы. Нам предстоит долгая работа по изучению истории обсерватории и выявленных в ней предметов", - сказал академик Юсуфшо Якубов, передает "Азия-Плюс".

Городище Карон таджикские археологи обнаружили на территории Дарвазского района Горно-Бадахшанской автономной области в 2012 году. Оно располагается на высоте более 2000 м над уровнем моря и занимает площадь около 100 га. Предполагают, что городищу более 4 тысяч лет.

"Местные жители знали, что на высоте двух тысяч метров над уровнем моря есть какая-то старая крепость, которую давно засыпало грунтом. Когда я пришел посмотреть на это место, обнаружил только большой холм. Но, рассмотрев все вокруг и изучив, я пришел к выводу, что это, скорее всего, пятикупольный храм огня", - сказал ученый.

За 7 лет раскопок на городище были найдены фрагменты храма огня. Также нашли храм воды, два храма ветра, ветряную мельницу, большую площадку для игры в поло, административные и жилые здания. Храмы принадлежали адептам зороастризма. Также крепость была одной из крупнейших горных резиденций местных правителей.

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"Карон был царским городом. Здесь жили король, визири, царские слуги. А простой народ жил за его пределами, в ближайших селах. К Х веку нашей эры здесь исповедовался зороастризм, о чем свидетельствует не только алтарь Оташкада, но и древнейшая в мире каменная подставка, на которой лежала священная книга Авеста", - рассказал Юсуфшо Якубов.

Карон перестал существовать в XV веке. Жители покинули его из-за истощения водных ресурсов. Для полного изучения истории города понадобится еще как минимум полтора-два десятилетия исследований.

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