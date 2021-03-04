В древней синагоги обрушилась крыша

В синагоге в Бродах обвалилась крыша. Фото: istpravda.com.ua

В большой синагоге в Бродах Львовской области обвалилась крыша.

"В большой Бродовский синагоге произошел обвал одной из колонн главного зала, которая держала на себе крышу. Что стало причиной обвала - пока не известно. Колонна разрушена, а крыша, которая до того была аварийной, сорвало еще больше", - сообщают "Броды online".

Здание является памятником архитектуры национального значения. Ее построили в XVIII в.

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Журналисты сообщают, что неоднократно обращались к властям по аварийного состояния синагоги. Местная власть ничего не сделала.

13 февраля, во Львове по ул. Садовая, 2А обрушилась крыша в одноэтажной пристройке. Под завалами оказался охранник, он погиб. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.