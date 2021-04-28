В центре Львова раскопали старинный колодец

Фото: "Твоє місто"

На площади Колиивщины в центре Львова откопали остатки колодца 1844 года.

Старинный колодец нашли возле его современной имитации. Фундамент колодца хорошо сохранился. Он имеет круглую форму, сообщает "Твоє місто".

"Раньше на этом месте стояли дома, а колодец был на углу улиц Староеврейской и Ивана Федорова. Но после того, как дома снесли, колодец перенесли сюда", - рассказали археологи "Спасательной археологической службы".

Имитацию колодца на площади Колиивщины построили в советские времена. Старинный колодец будут поднимать выше, чтобы к нему был доступ как к историческому памятнику площади.

Площадь Колиивщины была частью еврейского района Львова. Возле нее была синагога Золотая роза, уничтоженная нацистами.

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Этот колодец в австрийские времена была причиной серьезных конфликтов. Вода в городе всегда была труднодоступным ресурсом. Приходилось копать очень глубоко. Колодец на площади Колиивщины выкопали на самой высокой точке средневекового Львова.

На площади Мицкевича в центре Львова продолжаются археологические раскопки. Археологи исследуют старинную оборонительную стену Львова и дорогу из камня. Раскопки на площади Мицкевича, 9 начались еще в феврале и продлятся до конца апреля.