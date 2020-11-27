В центре города сорвали плитку, чтобы найти стены древней крепости

На Приморском бульваре в центре Одессы археологи начали раскопки, чтобы найти древний замок. Участок бульвара между памятником Дюку и Воронцовским дворцом огородили. Специалисты уже сняли плитку, которой вымощена аллея.

На глубине около 2,5 м в этом месте находится фрагмент Хаджибейского крепости - предшественника Одессы. Построена Османской империей 1764 года, сообщает unian.ua.

"Ранее была проведена геодезическая разведка. Это дает право считать, что древние сооружения могут быть именно в этом месте, - говорит доктор исторических наук Андрей Красножон. - После тротуарной плитки и бетона будет вскрыт соответствующий слой грунта".

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Вблизи Трускавца на Львовщине археологи исследуют поселение линейно-ленточной керамики - памятку, которой больше 7 тыс. лет. Об этом сообщает научно-исследовательский центр "Спасательная археологическая служба" Института археологии НАН Украины.