В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий

В Виннице может существовать разветвленная система подземных ходов Фото: naparise.com

В Виннице нашли неизвестные подземные коридоры и арки из кирпича. На них наткнулись строители, которые проводили подготовку к строительству нового торгово-офисного центра. Когда-то на этом месте стоял 2-этажный дом.

"Осмотрели участок вместе с преподавательницей ВГПУ, доктором исторических наук Татьяной Кароевой. С предварительного осмотра можно предположить, что это подвал флигеля (пристройки) соседнего дома, построенного на рубеже XIX и ХХ веков. В пяти каменных арках присутствуют различные образцы кирпича. Возможно за слоем строительного мусора более древние ответвления", - сообщил порталу Na Париже руководитель Центра истории Винницы Александр Федоришен.

На осмотр пригласили археологов. Предполагается, что в центре Винницы рядом с площадью Ливерпуль может существовать разветвленная система подземных ходов. Она связывала несколько соседних зданий с "магистральным путем". Также не исключают и того, что помещение могло служить холодильной камерой для хранения вина.

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Строители нашли неизвестный подземный ход на площади Почтовой в центре Ужгорода. Старинный подвал нашли при рытье котлована. Фотографиями с места в Facebook поделился закарпатский журналист Виталий Глагола. По его информации, когда-то на этом месте в XVIII веке находилась немецкая пивоварня Herrschaftliches Brauhaus - Пивной дом. В инвентарных записях казенной доминии Унґвар за 1728 и 1763 годы есть подробные описания этого объекта.